Borse di studio e medaglie ai giovani volontari del Bandini

L’Auser comunale di Siena, esempio di associazione per l’invecchiamento attivo, ha promosso un bando per borse di studio invitando gli studenti dell’ Istituto superiore Sallustio Bandini a misurarsi su una frase di Edoardo Galeano: "La carità è umiliante perché si esercita in senso verticale e dove capita, la solidarietà è orizzontale e comporta rispetto reciproco". L’Associazione nel 2023, grazie alla approvazione di un progetto da parte del Cesvot, ha incontrato numerose volte i giovani dell’Istituto sensibilizzandoli al rispetto reciproco, alla solidarietà, all’accoglienza, al volontariato. Il risultato è stato che molti di loro hanno iniziato a svolgere attività di volontariato in vari settori. Da qui l’idea delle borse di studio: il 28 maggio alle 11 nell’aula magna dell’Istituto saranno consegnate le borse di studio, i diplomi di merito e i diplomi di partecipazione a tutti i partecipanti.