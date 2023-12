"Biotecnopolo, sono pronto a partire"

"Aspetto che parta, quando partono me lo dicono. Io sono pronto". Lo ha affermato Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, parlando dell’attività del Biotecnopolo stesso chiamato a svolgere le funzioni di hub antipandemico attraverso il Centro nazionale antipandemico, a margine di una conferenza-dibattito oggi all’Università di Firenze sul tema dei vaccini. "Il Biotecnopolo lavorerà su tecnologie nuove – ha spiegato – che servono per prepararsi meglio alle malattie emergenti, per l’antibiotico-resistenza, per i tumori, per malattie comuni, per tante altre cose. Avere un centro all’avanguardia nelle nuove tecnologie permette di affrontare tante cose. Poi quello che uno vuole affrontare lo deve decidere, e dare le priorità".