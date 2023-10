Bianca Mascagni, imprenditrice di Pienza al top in Italia: premio Amiche della Terra

Ha vinto il ’Premio Amiche della Terra’ indetto da Coldiretti Toscana Bianca Mascagni, 34 anni, imprenditrice di Pienza, che ha deciso di andare incontro al futuro. Come? Ha sperimentato, con successo, nei suoi oliveti uno speciale aeromobile a pilotaggio remoto per "spargere" il polline sulle piante. Il fine è quello di incrementare la produttività e contrastare il fenomeno dell’abbandono. Una sperimentazione che le è valso il riconoscimento. Coinciso con il 70° anniversario della nascita del movimento di ’Donne Coldiretti’ e l’assegnazione del premio per la categoria ’Donne e Futuro’. La premiazione, la festa per l’anniversario, è avvenuta a Palazzo Rospigliosi, a Roma alla presenza di ministri e massimi dirigenti di Coldiretti.

"Grazie a Coldiretti ho avuto la possibilità di partecipare a questo interessantissimo progetto che ci permette oggi di inserire il drone tra i nuovi alleati delle imprese agricole e in particolare delle imprese rosa – ha spiegato Mascagni – Aumentare la produttività dei nostri uliveti significa rispondere alla crescente domanda di olio extravergine toscano del mercato e mantenere le caratteristiche del paesaggio disincentivando l’abbandono e riducendo l’utilizzo degli input chimici ed energetici. E’ già il presente".

"Meccanizzazione, agricoltura di precisione e digitalizzazione possono dare – ha spiegato Michela Nieri, responsabile Donne Impresa Coldiretti Toscana – una grandissima mano alla crescita della presenza delle donne in agricoltura e favorire il ricambio generazionale nelle nostre campagne dove esiste un problema di gender gap. In un settore spesso considerato prerogativa maschile, è fondamentale sottolineare come le imprese agricole a conduzione femminile sono le più innovative".

Massimo Cherubini