Batterie, che sfide. Ceommo ci riprova

A Buti si scaldano i motori per il primo palio della stagione 2024 che vede impegnati alcuni fantini di Piazza e anche cavalli di punta dell’Albo, come Anda e bola che ha corso ad agosto nella Pantera con Scompiglio. Estratte ieri a Buti le batterie di domenica 21 gennaio. La prima sarà una super sfida fra San Rocco con Fabio Branca su Kaimano da Clodia, San Francesco con Gavino Sanna ed il suo Anda e Bola, in più Ascensione con il grintoso Michel Putzu su Beniamino. Nella seconda batteria invece ci sono San Nicolao con Silvano Mulas su Chimera da Clodia, La Croce con Andrea Fele sul big Ceommo Ramon (vincitore nel 2023 per questo rione montato da Alessandro Fiori) e San Michele con Stefano Saiu in groppa a Diamante Prezioso. Signore del Palioè Pievania che corre con Alessandro Fiori su Orizzonte da Clodia.

La.Valde.