Basta chiacchiere! Finalmente torna calcio che conta. Bianconeri, ecco primo obiettivo. Per il resto c’è tempo

Non c’è mai pace per la vecchia e cara Robur. Anche in questa calda estate che è ormai entrata nel suo mese finale non sono mancate voci, certezze puntualmente smentite e gruppi facoltosi pronti a rilevare la società per portarla chissà dove. Ebbene nessuno respinge mai a priori tanta grazia, ma i troppi "si dice" e "pare" hanno ormai stancato una piazza che è corsa ad abbonarsi in massa e che aspetta questo pomeriggio dal confronto con il San Donato Tavarnelle magari il primo squillo della squadra di Magrini.

Per quanto ci riguarda abbiamo registrato tutto quanto è accaduto, senza tralasciare le doverose verifiche, ma non abbiamo mai abboccato con facilità agli annunci di "affare fatto" che magari qualcuno ha sbandierato in anticipo provando a indovinare senza avere le doti di base di un maghetto qualsiasi. Capitolo comunque chiuso. Se qualcuno è venuto fino a qui ad osservare le strutture bianconere magari nei prossimi giorni farà i suoi doverosi passi che riporteremo fedelmente su queste colonne. Fino ad allora però il proprietario della Robur è legittimamente Simone Giacomini (nella foto), persona solo da ringraziare per quanto fatto negli ultimi dodici mesi in favore della Robur. Tanto per ricordarlo ai più distratti. Squadra costruita in una settimana e campionato stravinto senza poter mai disporre dello stadio ‘Franchi’ se non per la passerella dell’ultima giornata. Non solo. Iscrizione al campionato e squadra rinforzata per la categoria superiore. Tutte cose per niente scontate visti gli ultimi tribolati anni.

"Se si presenta lo sceicco mi faccio da parte", disse l’attuale proprietario del San Marino quando garantiva ancora un futuro florido e di successi. Pensa te. Quindi in attesa dello sceicco, figura sempre più inflazionata, scendiamo in campo e vediamo cosa riesce a fare la Robur contro un’avversaria diretta del prossimo campionato. Nessuno ha fame di Coppa Italia, ma la partita di questo pomeriggio alle 16 è comunque un test con qualificazione in palio per verificare l’avanzamento dei lavori di mister Magrini è del suo staff. Cominciare con un convincente successo non sarebbe per niente male e magari strapperebbe almeno un sorriso ai tifosi che oggi imboccheranno la Siena-Firenze. Per il resto c’è tempo.