Barman e cameriere al Complesso museale

1 BARMAN e 1 CAMERIERE – Sono stati aperti due avvisi pubblici per la ricerca di personale per lo svolgimento di lavoro presso il Complesso Museale di Abbadia Isola. La Monteriggioni A.D. 1213 srl ha, infatti, aperto due avvisi per lavoro a tempo determinato/indeterminato per addetto barman e/o cameriere/addetto cucina e gestione del bar/caffetteria/tavola calda ed un altro avviso a tempo a tempo determinato/indeterminato per cuoco-gestione del bar /caffetteria/tavola calda. C’è tempo fino al giorno 10 dicembre alle ore 23 per poter fare la domanda. Info su: https://egov.epublic.it/monteriggioniad1213srl/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale/reclutamento-del-personale/avvisi-di-selezione

1 AUTISTA CONSEGNATARIO – Azienda di Siena cerca autista consegnatario con esperienza e patente B per presa e consegna del materiale presso la clientela. Contratto a chiamata. Contatti [email protected] e 3938449768