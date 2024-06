Banda Poliziana e Istituto Henze. Doppio concerto per la Repubblica

Montepulciano sceglie la musica per celebrare il 2 giugno, con l’esibizione della Banda Poliziana nel palazzo comunale e l’omaggio dell’Istituto Henze a Stevie Wonder con Rockantiere nel cortile di palazzo Ricci. Due momenti musicali, domani, che rappresentano le due anime musicali della città. L’esibizione istituzionale della Banda Poliziana, diretta come al solito dal maestro Giacomo Valentini, si aprirà alle 16.30 per proporre un repertorio variegato, che alterna momenti classici e pagine contemporanee.

"L’ambiente festoso che si respira a Montepulciano – sottolinea il maestro Alessio Tiezzi, direttore dell’Istituto di Musica Henze di Montepulciano – caratterizza quindi anche la giornata che ricorda il referendum svoltosi il 2 giugno del 1946. Il Concerto della Repubblica è un appuntamento al quale teniamo molto, che è ormai una tradizione. Giornate come questa testimoniano l’impegno che portiamo avanti per la musica che sia celebrazione, riflessione e impegno anche sociale, ma che al contempo ci sappia divertire e far stare bene. Crediamo molto che sia importante creare incontri e contaminazioni, tanto sul piano dei linguaggi quanto quello degli strumenti, ed è un piacere tornare a farlo anche con Rockantiere nella suggestione del cortile di palazzo Ricci".

Appuntamento alle 18 per il concerto che ogni anno mostra l’anima rock della scuola poliziana. Gli spettatori, alla conclusione del concerto della banda, potranno scendere per via Ricci fino al cortile rinascimentale, dove saranno protagonisti le allieve e gli allievi della sezione moderna, per una serie di esibizioni dedicate ai successi di Stevie Wonder.

Il programma è composto da brani senza tempo, quali Isn’t she lovely’, ‘Superstition’, ‘Signed, sealed, delivered I’m yours’ e il coordinamento è affidato ad Andrea Di Cintio, che pone l’accento proprio la collaborazione tra i docenti e allievi: "Il lavoro è stato fatto insieme, grazie alle ragazze ed ai ragazzi preparati dai nostri insegnanti della sezione moderna". Sono Cecilia Brunori, Gaia Matteini, Chiara Franceschelli, Silvia Freguglia, Roberto Tiezzi, Diego Perugini, Giovanni Tramonti, Alessandro Paolucci, insieme al prezioso contributo del coro giovanile diretto da Judy Diodato e dal coro delle voci bianche diretto da Chiara Giorgi.

Riccardo Bruni