Bancarelle agricole del venerdì, si cambia. Via quattro posteggi

La giunta comunale ha autorizzato temporaneamente, fino al 31 dicembre 2025, o comunque fino al termine dei lavori presso la Scuola "A. Sclavo", lo spostamento dei 4 posteggi individuati con i numeri 21-22-23-24 ubicati al di sopra della sbarra di via Maccari il venerdì mattina di ogni settimana in occasione del mercato agricolo di filiera corta, in modo da consentire l’utilizzo degli stalli per il parcheggio che si trovano nel tratto tra la sbarra e l’uscita del parcheggio via Franci-Cadorna. I quattro posteggi sono già stato comunque ricollocati.