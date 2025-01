Banca Mps,. Delvecchio sale al 9,78 per cento

Lo scossone è stato annunciato nel tardo pomeriggio di ieri, dalla lettura della nota Consob. Delfin, la holding della famiglia Delvecchio, è salita al 9,78 per cento del capitale di Banca Monte dei Paschi, diventando la seconda azionista dopo il Mef. Un’operazione che risale al 27 dicembre e che rafforza il nocciolo duro in mani italiane, insieme al 5 per cento di Banco Bpm e Caltagirone e al 4 per cento di Anima. La famiglia Delvecchio non ha voluto commentare l’operazione, le uniche informazioni è che si tratta di un acquisto di azioni nell’àmbito di una "complessiva operazione di share forward e collar share forward".