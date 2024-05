Autopalio bloccata per auto in fiamme

Ennesimo intoppo sull’Autopalio, con problemi prima in direzione nord poi in entrambi i sensi di marcia. Ieri pomeriggio il traffico è stato del tutto bloccato in direzione nord a causa di un veicolo in fiamme. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per la regolazione della viabilità, per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Dopo circa un’ora, Anas ha annunciato che "per consentire il completamento delle operazioni di bonifica del piano viabile da olio e detriti, lungo il tratto è attivo un restringimento di carreggiata con circolazione indirizzata sulla corsia di marcia. Si registrano rallentamenti".

Un episodio che ha colpito l’arteria in un giorno di limitazione del traffico pesante, ma di grande mobilità per chi ha raggiunto le località di vacanza.