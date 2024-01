Attesa nel Campo. Vigili in azione

Torna la Befana dei Vigili del Fuoco in piazza del Campo, in collaborazione con l’amministrazione comunale, all’interno del calendario ’Una festa continua’ del Comune di Siena. Oggi a partire dalle 17 i Vigili del Fuoco di Siena faranno calare la Befana dai merli del Palazzo comunale per poi distribuire dolciumi ai bambini e alle bambine presenti. L’arrivo della ’vecchietta’ sarà un momento per consolidare il già fortissimo legame del Corpo con Siena e con i senesi. In caso di maltempo i Vigili del Fuoco saranno comunque presenti all’interno del Cortile del Podestà. Non solo. Oggi alle 10,30 davanti a Palazzo pubblico è in programma la ’Befana del Vigile urbano’, una tradizione di metà degli anni 60 che il Siena Club auto e moto d’epoca ha voluto proporre nuovamente con la consegna di alcuni omaggi al Corpo della Polizia municipale di Siena e di una donazione in favore dell’Associazione Le Bollicine. Sarà effettuata anche una diretta streaming nazionale su’ canali web e social dell’Automotoclub Storico Italiano. Alle 11 è in programma la visita guidata ’I Presepi a Siena’, alle 16 il ’Concerto Liricorando’ nella chiesa della Santissima Annunziata".