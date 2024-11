Associazione proprietari cavalli . Il 5 dicembre bilancio dell’attività

Sarà l’occasione per tirare la riga sulle tante attività svolte nel corso del 2024 dall’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Piazza negli ultimi dodici mesi. Diventata un punto di riferimento ascoltato, anche nell’interlocuzione con l’amministrazione comunale. E’ stata convocata infatti per il 5 dicembre prossimo, presso il ristorante Pier Pettinaio l’assemblea ordinaria che vede fra i punti all’ordine del giorno la relazione del presidente Osvaldo Costa sull’attività svolta nel 2024, l’esazione quote sociali 2024 e proposta di aumento per il 2025. A seguire si svolgerà la tradizionale cena degli auguri che lo scorso anno fu molto partecipata. Vi prese parte anche il rettore del Magistrato Emanuele Squarci.

Fra gli obiettivi che l’associazione ha cercato di perseguire quello di avere respiro nazionale, evitando di restare troppo chiusi in ’casa’. dando anche l’opportunità ai giovani di mettersi in mostra, organizzando appuntamenti come il gran premio di Monticiano insieme al comune. Fra le questioni poste anche nella riunione di un anno fa in Comune quella dell’articolo 37 del Regolamento. Si chiedeva un pochino più di rispetto e attenzione per i proprietari. Se un cavallo non è adatto che venga detto per tempo in modo che uno possa venderlo e prenderne un altro.