AsSaggi tra miti e scienza. Le ’Stelle del vino’ accompagnano i calici

Wine talk con degustazione di vini aspettando ‘Wine&Siena’. Grazie all’Università domani alle 18.30 nel locale ’Tre filari’ di Banchi di Sotto 51, si parlerà di ’Le stelle del vino. Le costellazioni che raccontano la sua storia, gli astri che regolavano i tempi della vendemmia’, con Alessandro Marchini, direttore dell’Osservatorio Astronomico Unisi. Si incontrano l’astronomia e Casa alle Vacche, azienda agricola di San Gimignano. Alessandro Marchini si soffermerà sul legame tra agricoltura ed astronomia che risale all’alba della civiltà, quando l’uomo imparò a gestire le coltivazioni in base alle stagioni dettate dal sole, alle fasi lunari o all’apparizione di alcune stelle poco prima dell’alba. La coltivazione della vite, la vendemmia e la produzione del vino non fanno eccezione: c’è una stella, Vindemiatrix, la cui ’levata eliaca’ annunciava il periodo propizio per la vendemmia.