“Aspettando. Wine&Siena“, oggi il terzo digital talk

Oggi alle 18,30 terzo Digital Talk di “Aspettando Wine&Siena”, in streaming su pagine, profili e gruppi social del mondo vitivinicolo nazionale. Il tema di oggi sarà relativo ai cambiamenti climatici in vigna, per approfondire le nuove ricerche che confermano la tendenza. Di questo si parlerà nell’appuntamento promosso da Wine&Siena e Confcommercio Siena con il contributo della Camera di Commercio di Siena. Ne parlano: Paolo Storchi, primo dirigente di ricerca del Crea (Centro di ricerca viticoltura ed enologia), Simone Bastianoni, delegato alla sostenibilità dell’Università degli Studi di Siena, Giampiero Cai, docente di Biotecnologie vegetali all’Università degli Studi di Siena. Al termine una “pillola di vino” con Roberta Ancillotti, sommelier e ad dell’Hotel Ristorante Alcide, per sfatare alcuni tabù sugli abbinamenti vino e cibo.