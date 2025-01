Asl, arriva l’aiuto psicologico per gli operatori

A fine del 2024 è partito il servizio psicologico di supporto agli operatori e alle operatrici della Centrale 118 Siena-Grosseto. È nato dalla necessità di metabolizzare eventi particolarmente forti che il personale deve gestire con frequenza. "L’esposizione continua a situazioni di emergenza, come incidenti gravi, malori improvvisi, situazioni di violenza o decessi – dice la psicologa Asl Tse Diletta Michelin Salomon – può generare stress, ansia, disturbi post-traumatici e, in alcuni casi, episodi di burnout. Per questo è importante offrire agli operatori del 118 un supporto emotivo e strumenti di gestione del trauma non solo per migliorare il proprio benessere psicologico, ma anche di coloro a cui è rivolto l’intervento.