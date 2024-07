Appello del sindaco Pii: "La tenenza torni qui"

Il tema della sicurezza in quel di Colle è stato tra i primi ad essere discusso in campagna elettorale. Oggi, il sindaco eletto entra nel merito delle questioni. A partire dalla dotazione dei carabinieri e dalla sicurezza in alcune zone di Colle Bassa. "Il tema della sicurezza ha un grandissimo rilievo – afferma Piero Pii –. Sono arrivati al comando provinciale 25 nuovi carabinieri. Uno solo è stato assegnato a Colle. Dobbiamo ritornare ad avere, in tutti i modi, una tenenza dei carabinieri. È indispensabile perché si ritornerebbe ad avere una dotazione di 25 carabinieri. Sono, inoltre, in contatto con l’associazione dei carabinieri in pensione che ha una sede anche qui a Colle. Già loro potrebbero già aiutarci per un servizio di sorveglianza ad esempio davanti alle scuole. Così da recupere anche due vigili urbani, che potrebbero fare un servizio in altre zone della città". "Ci sono tematiche di carattere sociale – continua il primo cittadino di Colle – che vanno affrontate con altri strumenti, come i servizi sociali, la famiglia e la scuola. C’è un processo di delegittimazione da parte di alcuni gruppi. Stiamo elaborando e ci confronteremo con i nuovi organi della Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa per un progetto serio". "Questa è una città a forte tensione sociale – sottolinea Piero Pii –. I problemi ci sono, come le baby gang. Problematiche varie che vanno affrontate seriamente e sotto tutti i punti di vista. Cercheremo di affrontare anche le situazioni di degrado. A partire dalla sicurezza del parcheggio del supermercato della Fabbrichina. Il parcheggio per una parte è di competenza del supermercato, ma per il resto è di piena competenza del Comune, anche per la manutenzione. Stiamo mettendo insieme per settembre un’operazione di risistemazione generalizzata".

Lodovico Andreucci