Anffas, appello per la sede. Serve sostegno economico per la copertura del tetto

Per il sostegno economico alla ricostruzione del tetto, è possibile ‘adottare una tegola’. Anffas Alta Valdelsa, ora che è prossimo alla conclusione l’intervento alla copertura della propria sede, lancia l’iniziativa rivolta alla cittadinanza affinché fornisca un contributo in proposito. "Mancano soltanto alcune rifiniture, poi i lavori saranno davvero terminati – afferma Flavia Grazi, presidente dell’associazione – e comunque già da tempo abbiamo ripreso il possesso della superficie, nell’insieme, per le nostre attività. Si sa, però, quanto siano onerose certe operazioni, in ogni caso fondamentali per la sicurezza delle strutture nelle quali portiamo avanti i progetti e i laboratori a vantaggio di giovani con disabilità che risiedono sul territorio. Da qui l’invito alle persone ad aiutarci con un piccolo gesto". Che si traduce, in concreto, nella somma di dieci euro per ciascuna tegola che chiunque potrà adottare. Aderendo così all’appello di Anffas Alta Valdelsa a favore della ‘casa’, in località La Strolla a Poggibonsi, che accoglie con cadenza quotidiana i ragazzi, gli operatori, i volontari. L’occasione per far conoscere la proposta è maturata lo scorso fine settimana all’interno dello spazio "Abbiamo bisogno di te" (nella foto il banco di Anffas), riservato agli enti del terzo settore in piazza Giacomo Matteotti. Uno degli appuntamenti nel programma de "La Via Maestra del Natale" a cura del Centro commerciale naturale, del Comune e di Confcommercio e Confesercenti. Dopo i primi riscontri, grazie ai poggibonsesi che hanno idealmente sottoscritto il piano di azione, la raccolta adesso prosegue con altre modalità. Gli interessati potranno contattare Anffas Alta Valdelsa, presso la sede stessa o attraverso i social, per fornire un apporto alla causa. Anffas si rende disponibile anche per consegnare a domicilio le speciali tegole in miniatura, con annesso il "certificato di adozione", a quanti decideranno di prestarsi per concorrere alle spese. "Una maniera simbolica – spiega ancora la presidente Flavia Grazi – per diventare parte attiva della nostra associazione". Paolo Bartalini