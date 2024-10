Anap, festa del socio. Evento di Confartigianato

"Il nuovo sistema socio-sanitario in Toscana: favorire benessere e prevenzione nella terza età" è il titolo del convegno in programma oggi nel complesso di Santa Maria della Scala e che aprirà i lavori della Festa del socio di Anap Toscana 2024. Si tratta dell’appuntamento annuale organizzato dall’associazione dei pensionati di Confartigianato toscani, che ogni anno si tiene in un diverso capoluogo di provincia.

Nella sala Calvino dalle 10 interverranno, tra gli altri, il presidente di A Toscana Angiolo Galletti, il presidente di Confartigianato Siena Mario Cerri, la professoressa Ersilia Menesini dell’Università di Firenze che parlerà di “Invecchiamento attivo e di successo: mito o realtà?”, Simone Bezzini assessore regionale al Diritto alla salute e sanità con un intervento sulle politiche per l’invecchiamento attivo della Regione Toscana alla luce della riforma sociosanitaria. Le conclusioni saranno affidate al segretario nazionale di Anap, Fabio Menicacci.

Per Angiolo Galletti, presidente di Anap Toscana, "l’appuntamento annuale della Festa del socio è per noi una importante occasione per approfondire con eventi interessanti temi che sono importanti e che toccano la nostra quotidianità di anziani e pensionati. Il benessere e la prevenzione nella terza età non sono e non devono essere concetti astratti, ma devono essere declinati in ogni aspetto della vita delle persone. Ecco, quindi, che il nuovo Piano socio-sanitario integrato regionale dovrà sostenere questi obiettivi, in modo che le politiche e i servizi sociosanitari diano risposte concrete ai bisogni degli anziani. Un anziano in buona salute, sia fisica che psicologica, continua a dare il proprio importante contributo nella famiglia e nella società". Nel corso della manifestazione saranno assegnati anche i premi Cleto Dini alle imprese giovanili e femminili toscane che si sono distinte per l’impegno nel sociale e nel lavoro. In programma anche un intermezzo a cura di Siena Jazz, il pranzo sociale e al termine la visita al Duomo di Siena con la possibilità di vedere lo straordinario pavimento ad intarsi marmorei.

L’associazione Anap Toscana rappresenta, tutela e difende gli interessi degli anziani e pensionati e in Toscana conta circa 25mila iscritti. Per informazioni sulla Festa e per partecipare contattare le associazioni territoriali di Confartigianato oppure Anap Toscana alla mail [email protected] o al numero 055 41538.