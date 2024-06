Ambrosione e la rincorsa: "Andrà rispettata di più"

di Laura Valdesi

"Il tempo che è passato e che ha attraversato la mia vita, essendo ancora qui dopo 20 anni (debuttò nel 2004, ndr), mi fa una bella impressione", dice Bartolo Ambrosione mentre la figlia lo fotografa divertita.

Come ha trovato i cavalli?

"Da sempre li considero un non problema. Li trovo preparati al meglio e con una condizione atletica all’altezza della situazione, con una confidenza nei confronti di un posto non facile come può essere piazza del Campo, anche da parte dei giovani, assolutamente adeguata. Ripeto, il problema cavalli per me non esiste nel modo più assoluto".

Veniamo allora ai fantini.

"Gli episodi di stamattina (batteria della Tratta, ndr) voglio riguardarli con calma. Voglio capire la mia responsabilità. Tocco il solito tasto, che è quello della forzatura eccessiva. Le cadute al canape. A volte anche l’inesperienza dei cavalli giovani magari non aiuta. E poi magari la voglia di mostrarsi, la foga, l’emozione che i ragazzi provano. La seconda cosa è secondo me lo spingersi un po’ troppo verso il basso. La componente delle due cose, forzare un po’ troppo e accalcarsi verso il basso, può diventare un problema che si può anche evitare, almeno in parte".

Nel lotto diversi cavalli esordienti.

"Credo che le batterie della Tratta e le prove di avvicinamento devono servire a tutti, a partire da me ma anche a cavalli e fantini, per mettere a punto le cose nel rispetto dei ruoli ma anche dell’obiettivo finale: arrivare con 10 cavalli in ordine, non acciaccati, senza pestoni e senza calci la sera del Palio".

Il tema della rincorsa: indicazioni nuove?

"Probabilmente la rincorsa andrà rispettata di più. Soprattutto quando dovesse avere una rivale fra i canapi. Ciò dal mio punto di vista può essere controproducente perchè ci sono dei rari momenti nei quali la situazione dentro è ottimale, magari la rincorsa non accenna ad entrare e il mossiere ha tutto l’interesse di modlare questo aspetto".

E’ stato l’argomento con i capitano il 28 pomeriggio.

"Una chiacchierata confidenziale con delle indicazioni, al riguardo, molto tranquille. E all’insegna della collaborazione".

Sarà il 19esimo Palio: sempre identica la sensazione?

"Anche di più, se da un lato uno è rodato, dall’altro c’è la speranza di fare bene che aumenta sempre".