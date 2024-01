Allarme lupi. Censimento di terreni incolti

Una collaborazione per censire terreni incolti, assegnare le priorità di intervento per attivare i necessari provvedimenti amministrativi per la corretta manutenzione. E’ il piano emerso per affrontare la criticità relativa alla presenza dei lupi nel territorio comunale nell’incontro presso l’assessorato all’ambiente e decoro urbano, a cui hanno partecipato anche Atc, Federcaccia, Coldiretti e una rappresentanza della Regione. "Un incontro – spiega l’assessore Barbara Magi - per affrontare la problematica della presenza del lupo nel territorio comunale, presenza accertata come testimoniato anche da recenti segnalazioni e avvistamenti da parte di alcuni cittadini". Presenti alla riunione, oltre all’ufficio tecnico del Comune, Roberto Vivarelli, presidente di Ambito territoriale di caccia Siena, Andrea Pericoli, presidente di Federcaccia, Simone Solfanelli, direttore di Coldiretti. "Già nei mesi scorsi la struttura tecnica del Comune- prosegue Magi - aveva richiesto un incontro con la Regione per capire come affrontare il problema e le possibile azioni che l’amministrazione può intraprendere, anche in attesa dell’emanazione, a livello nazionale, dell’aggiornamento del Piano di gestione del lupo in Italia". Nell’incontro è stato affrontato il tema della presenza di molti terreni, di proprietà privata, da tempo inutilizzati e senza le necessarie opere di cura e manutenzione, in cui la vegetazione incolta ha raggiunto livelli tali da far diventare quei terreni aree di ricovero per cinghiali e caprioli, e attirando di conseguenza i predatori come appunto il lupo.