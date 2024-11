Alberto Monaci. Oggi l’addio della città

Questa mattina la città saluterà Alberto Monaci, alla chiesa della Santissima Annunziata alle 10.30. È stato uno dei protagonisti di oltre mezzo secolo di vita politica della città, dagli epici sconti nei congressi Dc con Alberto Brandani ai duelli più recenti con i vertici del Pd, fino alla sua uscita dal partito che aveva contribuito a fondare guidando per primo il gruppo in Consiglio regionale. Il tenore dei messaggi di cordoglio inviati in queste ore e le tantissime presenze alle cappelle del commiato del policlinico delle Scotte rendono onore alla sua storia politica e alla chiarezza di rapporti, anche con chi ha avuto divergenze profonde.