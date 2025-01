Adf, via ai lavori sulla condotta di Piazza

Sono partite ieri le operazioni di allestimento del cantiere, un importante intervento di AdF sull’infrastruttura idrica di piazza del Campo. L’azienda porta così avanti il progetto per rinnovamento dell’anello superiore della condotta che percorre la piazza. I lavori, per un investimento di circa 110mila euro, prevedono, nel tratto che va da vicolo dei Pollaioli fino a San Martino, la predisposizione di un bypass provvisorio a cui allacciare temporaneamente le utenze, così da garantire la regolare erogazione di acqua per tutta la durata dell’intervento, la posa di 70 metri di nuova tubazione in ghisa sferoidale e il rifacimento di tutti gli allacci, inclusi quelli delle bocchette a servizio della Piazza.

Questo intervento si inserisce nel quadro complessivo degli investimenti di AdF nel territorio di Siena: negli ultimi sei anni, dal 2019 al 2024, sono stati realizzati investimenti per circa 13 milioni e 400mila euro, sia sulla rete di acquedotto che su fognatura e depurazione, di cui quasi 2,8 milioni solo nel 2024.

La conclusione dei lavori è prevista entro il 28 febbraio: "trattandosi di un cantiere totalmente all’aperto – annuncia AdF – le condizioni meteo sono una variabile importante nelle tempistiche di esecuzione e potrebbero influenzare il punto di arrivo finale della bonifica. Durante l’intervento potrebbe inoltre essere richiesta la programmazione di chiusure di flusso che, una volta definite, saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali AdF".