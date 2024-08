A salvaguardia della tradizione. Nasce ad Abbadia S. Salvatore l’Associazione ’Fiacculai’

I ’Fiaccolai’, i costruttori delle piramidi di legna che illuminano, come da storica tradizione, la Notte di Natale ad Abbadia San Salvatore hanno costituito, ufficialmente, una loro associazione.

"Uno strumento - dicono - per la valorizzazione delle ’Fiaccole’ con lo scopo di salvaguardare, divulgare e tramandare i valori storici, culturali, sociali e tradizionali della manifestazione. Un’Associazione, "importante", aggiungiamo noi, anche per la salvaguardia di tutti i costruttori, i capi fiaccola. Fino a oggi tutto avveniva all’insegna dello spirito del volontariato. Che resta comunque, ma con alcuni, rilevanti, accorgimenti a partire da quello della prevenzione degli infortuni.

"La costituzione dell’Associazione ’Fiacculai’ - commenta il vice sindaco e assessore al turismo di Abbadia San Salvatore, Alessandro Pasqualini - è un ulteriore passo avanti nelle politiche di salvaguardia, tutela e valorizzazione delle ’Fiaccole’. Siamo convinti che la nostra tradizione più bella e identitaria meriti la massima attenzione, e il massimo supporto, per continuare a crescere senza snaturarsi e rimanendo fedele alla sua lunghissima storia. Al consiglio direttivo che si è appena insediato auguro buon lavoro, nella certezza che sapremo costruire, insieme, una proficua e costante collaborazione".

Tante le idee, e tutte molto positive, messe nero su bianco dai costituenti dell’associazione. "Tra le attività che segneranno il lavoro dell’Associazione c’è anche la valorizzazione integrale dell’individuo, la sua crescita sociale e culturale ancorata alla vita e alle tradizioni del passato, affinché possa essere protagonista della propria storia e partecipe della vita comunitaria.

L’Associazione ’Fiacculai’ si prefigge, inoltre, "di intervenire presso scuole, gruppi organizzati (tra cui quelli vocali che allietano la notte del 24 dicembre con canti tradizionali), altre associazioni per promuovere la conoscenza delle Fiaccole’ e della loro storia così come di organizzare eventi culturali e manifestazioni (anche al di fuori del periodo natalizio) per il proprio finanziamento.

Il primo consiglio direttivo è formato da Giorgio Tondi (presidente), Iacopo Morellini (vice presidente), Alessio Scheggi (tesoriere), Roberto Romani (segretario), Luca Fabbrini (revisore unico) e dai consiglieri Vincenzo Cringoli, Francesco Pacchierini, Andrea Fabbrini, Massimo Sabatini, Ana Maria Nutu, Viola Barni, Claudia Fallani, Davide Pacini, Tommaso Sbrolli.