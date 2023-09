’A Europe of Rights’. Coinvolti gli studenti del Monna Agnese

In occasione degli eventi legati alla X Giornata della Memoria alcuni studenti dell’Istituto tecnico biologico Monna Agnese saranno i protagonisti del più grande evento europeo per studenti sul tema dei fenomeni migratori, del soccorso in mare e dell’identificazione delle vittime dei naufragi.’A Europe of rights’ evento organizzato dal Comitato 3 ottobre con il Comune di Lampedusa e Linosa, sotto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo, avrà luogo a Lampedusa dal 30 settembre al 3 ottobre in occasione della X Giornata della Memoria e dell’Accoglienza per le vittime dell’immigrazione.

La storia parte dal naufragio del 3 ottobre 2013 e in dieci anni ogni giorno nel Mediterraneo qualcuno muore. ’A Europe of Rights’ vede il coinvolgimento diretto delle studentesse e studenti italiani ed europei: all’evento prenderanno parte studenti di 15 Regioni italiane e di 7 Paesi europei.