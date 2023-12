Tre giorni di asfaltature sulle strade della frazione di Fiumaretta

Sarzana (La Spezia) 11 dicembre 2023 - Arrivano tre giornate di lavori a Fiumaretta. La frazione del Comune di Ameglia infatti è inserita nel piano delle asfaltature programmato dall’ente. Si inizia mercoledì per proseguire fino a venerdì con orario dalle 8 alle 18. Mercoledì mattina sarà interessato il tratto tra piazza Pertini e via Ratti fino al civico 42 quindi il giovedì si prosegue arrivando in via Paganini per concludere venerdì nella parte finale di via Ratti e via del Botteghino. Per consentire le operazioni dunque scatteranno i divieti di transito e sosta ma verrà predisposta l’adeguata cartellonistica per segnalare le vie alternative. Intanto mercoledì pomeriggio sempre nella frazione di Fiumaretta è in programma in secondo incontro di ascolto con le frazioni organizzato dal Comune. Il sindaco Umberto Galazzo e gli amministratori saranno presenti alle 18 al centro polivalente “Dario Capolicchio” di piazza Pertini per ascoltare le richieste dei residenti e presentare i programmi del Comune. Il giro delle frazioni proseguirà nelle prossime settimane.