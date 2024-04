Sarzana si prepara alla seconda edizione della rassegna “Best of guitar”

Sarzana (La Spezia) 16 aprile 2024 - Quattro grandi chitarristi si esibiranno a Sarzana giovedì 18 luglio nella seconda edizione della rassegna “Best of guitar”, il progetto ideato dal musicista-batterista Max Fiorilli e portato a Sarzana da Fabio Anicas, il direttore della scuola Live Music Academy di via Landinelli a Sarzana e chitarrista professionista. La serata ha ottenuto il contributo del Comune di Sarzana nell’ambito del bando “Call for ideas” ed è inserita nel periodo dedicato alla musica in città grazie ai concerti che si terranno in piazza Matteotti della manifestazione Moonland che vedranno ospiti, tra gli altri, Max Gazzè e Elio e le storie tese. La seconda edizione del “Best of guitar” avrà come filo conduttore le grandi canzoni che hanno caratterizzato la musica italiana e vedrà protagonisti sulla scena quattro chitarristi di fama nazionale accompagnati dal maestro Fabio Anicas. Suoneranno anche i musicisti della band “The Muller” con Max Fiorilli alla batteria.