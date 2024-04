"Junior Golfo dei Poeti Danza celebra la Giornata Internazionale della Danza con incursione urbana a La Spezia"

Incursione urbana dello Junior Golfo dei Poeti Danza del Centro studi Danza di Loredana Rovagna, nella Giornata Internazionale della Danza. Si festeggia oggi quella ricorrenza, celebrata largamente in tutto il mondo e i giovani spezzini invaderanno vie e piazze del centro cittadino con un’azione che inizierà alle 18 in piazza Verdi, davanti alle Poste, e si snoderà su via Chiodo con brevi soste davanti alla Fondazione Carispezia e lungo i giardini. Una breve performance davanti al Teatro Civico che verrà ripetuta in conclusione, di fronte alle Poste. "La danza contemporanea – spiega Rovagna – emergerà nei luoghi del vivere quotidiano e la giovinezza dei danzatori porterà a tutti la loro passione per un linguaggio universale senza barriere e confini". Una nuova esperienza di crescita per lo Junior – diretto dalla Rovagna e composto dai migliori allievi del suo Centro – testimone di pace, vicino ai passanti, che potranno partecipare seguendo il percorso.