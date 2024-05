Pronta anche la squadra Centrodestra per Castelnuovo a sostengo di Andrei

Sarzana (La Spezia) 16 maggio 2024 - Cresce l’attesa in paese. A Castelnuovo Magra le quattro liste in corsa per le prossime amministrative di giugno stanno intensificando gli incontri. Sabato pomeriggio alle 18 sarà la volta di Gianfranco Andrei leader della lista “Centrodestra per Castelnuovo” che presenterà i componenti della squadra. All’evento parteciperanno il vice sindaco della Spezia e deputato di Fratelli d’Italia On Maria Grazia Frijia, il commissario provinciale di Forza Italia Giorgio Cozzani, il commissario provinciale dell’Unione Di Centro - Democrazia Cristiana Francesco Ponzanelli, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Davide Parodi e il segretario nazionale del Nuovo PSI Lucio Barani. Gli altri candidati sono Katia Cecchinelli per il centro sinistra e i due rappresentanti delle liste civiche Gherardo Ambrosini e Marzio Favini. Quest’ultimo, sempre sabato, alle 18 terrà un incontro pubblico alle Cantine Lunae.