Inizia il ciclo di incontri nella rassegna “Siamo nati e non moriremo mai”

Sarzana (La Spezia) 2 febbraio 2024 - In ricordo di Lorenzo sono in programma gli incontri organizzati nella sala consigliare del municipio di Sarzana dall’associazione “Il viaggio di Bianca” con il patrocinio del Comune di Sarzana. Il primo dal titolo “Molto forte, incredibilmente vicino” sarà con Francesca Mugnai psicologa e psicoterapeuta dalle 9 alle 13. Si prosegue sabato 17 sempre dalle 9 alle 13 con Marco Maggi educatore e formatore attraverso il metodo Gordon parlerà del "Lutto genitoriale e familiare". Il 9 marzo sarà la volta di Roberto Bacci Bonotti psicologo e psicoterapeuta "La vita dopo di te: la parola che non esiste". Si prosegue il 23 marzo con Erika Zerbini consulente del lutto perinatale e facilitatrice gruppi Ama che proporrà il tema "Il lutto perinatale". Il 20 aprile Martina Cantini psicologa e psicoterapeuta affronterà "Bambini e adolescenti in lutto" mentre nella giornata conclusiva del 25 maggio Maria Mensitieri presidentessa del gruppo Amali e Simona Bottina vicepresidente del gruppo Liguria parleranno della condivisione nell’elaborazione del lutto.