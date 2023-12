Il saluto del vescovo Mario Vaccari al presepe vivente di Equi Terme

Sarzana (La Spezia) 26 dicembre 2023 - Un appuntamento che da ben 33 anni richiama numerosi visitatori non soltanto dalla Lunigiana ma anche Spezia e dalla Val di Magra e che in questa edizione ha visto la presenza di tanti stranieri. Oltre centocinquanta i figuranti che hanno preso parte all'evento, vestendo abiti d'epoca e interpretando i personaggi dal Bambino Gesù a Maria e Giuseppe, dai pastori ai Re Magi. E naturalmente arrotini, tornitori, falegnami, fornai, telaiste. Non sono mancati centurioni, battitori di monete e zampognari. Ha portato il saluto e un messaggio di pace anche il Vescovo diocesano, monsignor Mario Vaccari, appartenente all’Ordine dei Frati Minori, il cui fondatore è stato san Francesco d’Assisi, pronunciato davanti al bambinello al’interno della grotta di Equi Terme ricordando le sofferenze dei bimbi di Gaza e Betlemme, riprendendo il messaggio di Papa Francesco. Si è conclusa la Natività di Equi Terme iniziata sabato 23 dicembre, coinvolgendo come sempre l'intera comunità che ruota attorno al borgo lunigianese.