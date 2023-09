Fine settimana dedicato alle Giornate Europee del Patrimonio

Sarzana (La Spezia) 20 settembre 2023 - Tornano nel fine settimana le Giornate Europee del Patrimonio organizzate sabato e domenica nei musei e nei luoghi della cultura grazie all’adesione della Direzione Regionale Musei della Liguria. Il museo nazionale e zona archeologica di Luni aprirà straordinariamente l’area da anni al centro del progetto di scavo sabato 23 settembre dalle 15 alle 18 in collaborazione con il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università di Genova accompagnati dai docenti Fabrizio Benente e Andrea Pollastro e domenica dalle 16 alle 18.30. L’iniziativa organizzata grazie alla collaborazione del Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, a cura di Simonetta Menchelli, Silvia Marini, Paolo Sangriso e Rocco Marcheschi. Si potrà accedere al sito e al cantiere con un unico biglietto di ingresso. Ingresso: visita al sito e al cantiere 5 euro, ridotto 3 euro (18-25 anni) e gratuito per gli under 18.