Tre giorni di music festival. Giovani promesse in vetrina col sostegno di artisti affermati

Torna il “Vezzano music festival”, seconda edizione di un eventol di successo che dà spazio ai giovani, non solo del territorio, accompagnati da grandi nomi a livello internazionale. Le piazze del borgo e l’antica chiesa romanica faranno da cornice a serate musicali in cui tutti gli spettatori godranno della magia dei luoghi storici accompagnata dalla musica. Concerti live per tre giorni dal 16 al 18 agosto: i musicisti coinvolti sono giovani promesse del mondo della musica classica e del jazz. Quest’anno si è voluto dar spazio a molti artisti del luogo come i giovanissimi vezzanesi della Puccini band che apriranno il festival con classici e swing, il duo Classic Stories che suonerà celebri pezzi di classica, la cantante jazz Federica Olivieri e il quintetto The beat peace con giovani jazzisti provenienti da Spezia, Genova e Carrara che chiuderà il festival con una serata vivace e coinvolgente.

La punta di diamante della manifestazione sarà la violinista classica inglese di fama internazionale Alda Dizdari, la quale, colpita dalla bellezza e magia del borgo ligure, si è impegnata nell’ideazione e promozione del festival dalla sua prima edizione, partecipando in veste di musicista e aiutando nella coordinazione dell’evento. Quest’anno suonerà con il noto trombettista spezzino Luca Cosi e con la pianista milanese Federica Cerizza. Ogni serata, gratuita, prevede un concerto alle 19 e uno alle 21.30, nell’intervallo aperitivi organizzati da attività commerciali del luogo. Durante i tre giorni ci sarà una mostra di dischi in vinile. Il festival, organizzato dall’associazione Vezzano Sotto la Torre, è patrocinato da Regione, Comune, Fai e Società dei Concerti di La Spezia.

Cristina Guala