Si sono già vaccinati più di 32mila spezzini

Sono già 32.295 gli spezzini che si sono vaccinati con l’antinfluenzale a oltre quaranta giorni dall’inizio della campagna di prevenzione. Un dato oltre le attese, quello spezzino, come confermato anche dalla stessa segretaria provinciale della Federazione Italiana dei Medici di medicina generale della Spezia. "La campagna, condotta in maniera efficiente ed efficace, sta andando molto bene, i numeri sono superiori a quelli degli ultimi due anni e siamo molto soddisfatti – dice Ferrara –. Non abbiamo criticità nell’approvvigionamento, e finché i nostri pazienti ci chiederanno di vaccinarsi, procederemo. Secondo i dati diffusi da Regione Liguria, il 69% dei vaccini sono stati erogati proprio dai medici di medicina generale, il 18% dalle farmacie, il 7% dai pediatri di libera scelta, il 6% dalle Asl e altri erogatori. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono già state somministrate 20 mila dosi in più. "La prima risposta della popolazione ligure è stata molto positiva" ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò.