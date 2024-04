Si ricostituisce l’Aido. Assemblea al Barontini

Verrà ricostituito il gruppo comunale Aido di Sarzana, l’associazione italiana per la donazione di organi, con l’elezione dei nuovi componenti del consigio direttivo. L’appuntamento è per martedì 9 aprile alle ore 18,30 al centro sociale Barontini, alla presenza delle autorità cittadine e dell’assessore alle politiche sociali e al volontariato Sara Viola. Il gruppo comunale della Spezia sarà ricostituito il 12 aprile alle 16 nella sala riunioni dei Frati di Gaggiola dove a seguire, alle 17, si terrà l’assemblea provinciale con l’elezione dei componenti del nuovo direttivo. Tutti gli iscritti Aido di Sarzana e di La Spezia possono partecipare alle assemblee di ricostituzione dei gruppi comunali e candidarsi per essere eletti nei nuovi consigli direttivi inviando una email con curriculum a [email protected]: entro l’8 aprile alle 12 per Sarzana e entro il 10 aprile alle 12 Spezia.