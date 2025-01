Sarzana sfida Follonica nel sabato sera di hockey

Sarzana (La Spezia) 15 ottobre 2021 - Un sabato sera di grande hockey sulla pista del Vecchio Mercato. Per la terza giornata del campionato di serie A1 si affrontano i padroni di casa del Gamma Innovation Hockey Sarzana e il Follonica. Squadre appaiate in classifica ma morale differente: i sarzanesi sono reduci da una vittoria in goleada mentre i maremmani da un pareggio casalingo con il Monza. Per la compagine allenata da Mirko Bertolucci si apre un ciclo durissimo che vedrà i suoi ragazzi di scena contro Correggio, Coutrais in Eurolega e Forte dei Marmi prima dello stop previsto per i campionati europei della Nazionale. Si gioca alle 20.45 arbitri: Claudio Ferraro di Bassano del Grappa e Alessandro Ciccolella di Salerno, ausiliario Luca Lossi di Forte dei Marmi.