Ruggia attacca: "Vezzano Ligure abbandonata"

"Sarciara è l’ennesima prova che Vezzano è un comune abbandonato". Lo afferma Jacopo Ruggia, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Vezzano. "A Sarciara – sottolinea – era stato realizzato, con fondi dell’Unione Europea, quello che avrebbe dovuto essere un centro polifunzionale, invece non è mai stato aperto. I residenti lo chiamano il "mausoleo", un mausoleo al degrado e allo spreco di soldi pubblici. La struttura, costata oltre 250mila euro, è chiusa e all’interno è tutto distrutto". E, come se non bastasse, aggiunge Ruggia dopo il suo sopralluogo è chiuso anche il campetto da calcio che si trova lì vicino: "Insomma, quello che avrebbe dovuto essere il fulcro della frazione ed il luogo di ritrovo per gli abitanti è completamente vuoto ed abbandonato. Qui l’unica cosa che viene fatta è tagliare l’erba".