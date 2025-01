Prosegue la rassegna Emozioni in bianco e nero

Sarzana (La Spezia) 13 ottobre 2021 - Proseguono al cinema Italia le grandi emozioni in bianco e nero. La scoperta delle pellicole che hanno fatto la storia del cinema continua giovedì alla sala del cinema di Sarzana con “La grande guerra” il capolavoro del regista Mario Monicelli con protagonisti gli indimenticabili Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Silvana Magano. Il film è stato vincitore del Leone d’Oro al Festival di Venezia del 1959 e candidato all’Oscar. Prima della proiezione ci sarà l’introduzione a cura del critico cinematografico Joe Denti che ha curato insieme allo staff del cinema sarzanese la serie dedicata alle pellicole del passato e al termine del film si apre il dibattito. Il calendario di appuntamenti alla sala cinematografica di piazza Niccolò V prosegue nel fine settimana con la commedia “I’m your man” in programma venerdì, sabato e lunedì prossimo alle 21 mentre domenica sono previsti due spettacoli alle 17 e 21. Si prosegue con Gilda di Charles Vidor (21 ottobre) e per concludere “Un maledetto imbroglio” di Pietro Germi (28 ottobre).