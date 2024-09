Promozione Al Canaletto il derby del Tanca

Canaletto Sepor

CANALETTO SEPOR: Adroit, Ferri (62’ Coppola), Natale, Gambino, Villa (78’ Lo Bue), Vanni (62’ Piazza), Paparcone (46’ Bouhrame), Fiorini (78’ Chiodo), Pedaci, Cuccolo, Maccarone. A disp. Mazzini. All. Plicanti.

FORZA E CORAGGIO: Pagani, Podenzana (46’ Vanacore), Agolli (50’ Calanda), Imperatrice, Barbieri, Rolla, Mattioli, Dieli, Bartoletti, Ambrosi, Ferrari (70’ Arena). A disp. Pietra, Rosario. All. Paolini.

Arbitro: El Bouazaoui di Chiavari (assistenti Orsini della Spezia e Filangieri di Chiavari).

Marcatori: 17’ Pedaci, 66’ Cuccolo, 67’ Vanacore (rig.), 70’ Fiorini.

LA SPEZIA - Va al Canaletto Sepor il derby del Tanca con la Forza e Coraggio. I canarini battono 3-1 appunto al Tanca in notturna i graziotti, che giocano anch’essi le partite casalinghe nell’impianto sportivo di via Lunigiana, nella seconda giornata del girone H di Coppa Italia di promozione.

Nell’altra partita del girone la Tarros Sarzanese si è imposta con un tennistico 6-2 al ‘Cimma’ di Pagliari con il Don Bosco. In virtù di questi risultati la classifica del girone H vede in testa la Tarros Sarzanese con quattro punti ed una differenza reti di +4, l’appaia a quota quattro anche il Canaletto Sepor che ha però una differenza reti inferiore di +2, seguono a quota uno Forza e Coraggio e Don Bosco. Tornando al match di domenica sera vede le ‘furie rosse’ subito pericolose al 3’ con una bella triangolazione Ferrari-Mattioli-Bartoletti con tiro di quest’ultimo che esce alto. Al 5’ Pagani è bravo a deviare una punizione di Maccarone. Il team di Massimo Plicanti passa in vantaggio al 17’ con Pedaci che realizza su assist dell’ex Cuccolo. Al 20’ ancora Pagani salva su Maccarone. Al 27’ Cuccolo impegna Pietra. Al 40’ Bartoletti con un bel tiro di prima dal limite coglie la traversa. Poco dopo al 41’ Mattioli in contropiede calcia di poco a lato. Al 60’ la Forza e Coraggio reclama un rigore a causa di un fallo in area di Villa su Rolla. Al 63’ Pedaci calcia di poco a lato. Al 66’ il raddoppio dell’ex di turno Cuccolo con una potente conclusione. Un minuto dopo il neoentrato Vanacore accorcia le distanze trasformando un rigore assegnato a causa di un fallo in area di Villa sullo stesso Vanacore. Il tris arriva al 70’ con Fiorini abile ad inserirsi e segnare con un pregevole tocco.

P.G.