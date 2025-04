Camilla ha fretta e nasce... in ambulanza. ‘Emozione grandissima e inaspettata’

Sarzana, 10 aprile 2025 – “È stato un momento davvero emozionante e potente. Sono papà da un anno e mezzo e, anche se in misura minore, vedere nascere una bambina è stato come rivivere il momento del parto di mia figlia”. Parole di Luca d’Amico, l’autista soccorritore della Pubblica assistenza Misericordia & Olmo di Sarzana che, martedì nel primo pomeriggio, insieme all’equipaggio composto da Annalisa Brunetti, Roberto Costa e Enzo Matellini, non appena ricevuta la chiamata urgente, si è recato nell’abitazione di San Lazzaro, dove poco pochi minuti è nata la piccola Camilla.

"Siamo abituati a mantenere il sangue freddo e a lavorare in situazioni di emergenza – prosegue il dipendente della pubblica assistenza sarzanese – ma vedere nascere una bambina dentro l’ambulanza non mi era mai capitato in 23 anni di esperienza. Sia chiaro non è la prima volta che arrivano chiamate che annunciano un parto imminente, ma nella realtà non era ancora accaduto di vedere nascere un bambino in ambulanza, almeno a noi”.

Martedì pomeriggio, intorno alle 15 le contrazioni ravvicinate avevano fatto intuire alla coppia residente a San Lazzaro l’avvicinarsi del momento tanto atteso. I due avevano infatti aveva iniziato i preparativi per dirigersi al Nuovo ospedale delle Apuane di Massa, dove la piccola Camilla avrebbe dovuto vedere la luce. Ma visto l’intensificarsi repentino delle contrazioni, la coppia sarzanese ha deciso di chiamare per un trasporto urgente la Pubblica assistenza di Sarzana, che è prontamente sopraggiunta sul posto.

"Quando siamo arrivati Ilaria, la mamma di Camilla, era seduta sulle scale dell’appartamento con le acque già rotte – prosegue Luca D’Amico –. Abbiamo fatto giusto in tempo a metterla sul telo da soccorso, scendere le scale, trasferirla sulla barella e entrare in ambulanza. Lì la dottoressa Nadia Chiodo e l’infermiere del 118, anche loro arrivati sul posto con l’auto Delta 2, hanno fatto nascere la bambina”.

Nel giro di una manciata di minuti la piccola Camilla ha visto la luce, tra la gioia dei genitori, e l’emozione e l’incredulità dei dipendenti e volontari della Pubblica assistenza di Sarzana e del personale del 118. “E’ stata davvero un’emozione immensa e impagabile – conclude l’autista soccorritore della Misericordia & Olmo –. Non appena abbiamo potuto, percorrendo l’autostrada imboccata da Carrara, ci siamo diretti al Noa di Massa, dove abbiamo lasciato Ilaria e Camilla. È stato tutto molto veloce, basti pensare che prima delle 16 eravamo già sulla strada del ritorno".