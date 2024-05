Palio del Golfo, Gianello dal giudice: "L’evento non è in discussione"

Una stagione appena iniziata sotto mille difficoltà ma da condurre in porto nel migliore dei modi possibili, e un Palio – non uno qualunque: il centesimo, nel 2025 – da cominciare a organizzare. Non è sicuramente un momento facile, quello che sta attraversando il Palio del Golfo, dopo lo scoppio dell’inchiesta che vede indagato anche il presidente del Comitato delle Borgate, Massimo Gianello. Il leader del movimento, indagato di corruzione in concorso con i fratelli Cozzani, e raggiunto anche dall’interdizione a esercitare per un anno professioni e attività d’impresa, già martedì aveva comunicato il proposito di autosospendersi dalla carica di presidente. Le redini dell’organo preposto all’organizzazione del Palio sono passate così temporaneamente alla vicepresidente, Francesca Micheli, che già nella serata di martedì ha convocato i rappresentanti delle tredici borgate per illustrare la situazione, trovando dai rappresentati delle anime marinare del golfo sostegno unanime. Le vicende emerse dalle pieghe dell’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari, Mario De Bellis, sono state ’lette’ da molti borgatari come un tentativo, da parte di Gianello, di apportare maggiori capitali alla manifestazione simbolo del golfo, denari che in via principale servono per sostenere le borgate stesse – ad esempio, per l’allestimento della sfilata – e le spese vive per l’organizzazione dell’evento. "Siamo tranquilli, Massimo si è sempre dimostrato una persona per bene. Siamo fiduciosi e tranquilli sull’organizzazione della manifestazione, la riunione di martedì è servita proprio per fare il punto e riorganizzarci in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda" fanno sapere dal Comitato delle Borgate.

Una vicenda peraltro seguita da molto vicino anche dal Comune della Spezia, principale finanziatore e co organizzatore del Palio del Golfo, che solo due settimane fa aveva approvato con delibera di giunta un finanziamento fino a 120mila euro per l’organizzazione della 99° edizione del Palio del Golfo. "La nostra manifestazione non è ovviamente in discussione – spiega il vicesindaco con delega al Palio, Maria Grazia Frijia –. Andremo avanti senza intoppi nell’organizzazione dell’evento, e contestualmente porteremo avanti anche le idee per l’edizione del centenario. Il Comune c’è e come sempre farà la sua parte". A dare un segnale di tranquillità è anche la conferenza stampa prevista per la mattinata di oggi a Palazzo civico, dove sarà ufficialmente presentata la nuova stagione remiera alla presenza del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, che sarà premiato con il riconoscimento di “Borgataro ad honorem“.

"La presenza del ministro in questo momento storico rappresenta un messaggio chiaro, per le borgate e per l’intero movimento, il ministro Musumeci si è preso a cuore questa manifestazione, per questo lo ringrazio" aggiunge la Frijia. L’evento di presentazione si terrà alle 12.30. Un’ora prima, Massimo Gianello varcherà le porte del tribunale cittadino per sostenere l’interrogatorio di garanzia. Gianello è assistito dagli avvocati Matteo Vicini e Stefano Putinati. "Avrà modo di chiarire la sua posizione" affermano i legali.