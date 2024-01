Oggi presentazione del piano antenne: "Continueremo la battaglia"

La battaglia contro l’antennone già piazzato a bordo del campetto da calcio dell’area verde di Sarzanello continuerà. E’ infatti molto difficile pensare che il piano delle antenne presentato stamani alle 10 in sala del consiglio redatto per conto del Comune di Sarzana dall’Università di Firenze stoppi improvvisamente il funzionamento dell’infrastruttura che con i suoi 30 metri di altezza consentirà al gestore Wind 3 di fornire al meglio il segnale e, tenendo conto della portata dell’antenna, anche ospitare (dietro compenso) anche altre compagnie telefoniche. Stamani in sala consigliare dunque verrà illustrato il piano delle antenne che disporrà i principi cardine del futuro indicando le aree idonee all’installazione oltre a vietarne altre.

Il Comitato ’No Antenna’ di Sarzanello sarà presente all’incontro pubblico.

"Andava approvato molto prima – spiegano i rappresentanti Cargiolli, Destri, Arfanotti, Castello – per gestire con maggior forza le richieste soprattutto dopo il pasticcio creato e poi risolto dell’autorizzazione all’impianto di via del Fortino della Fortezza. Vedremo se il piano sarà definitivo oppure se ancora modificabile e se davvero nei prossimi giorni verranno convocate assemblee in tutti i quartieri per coinvolgere tutti i cittadini prima che il piano approdi in consiglio comunale. Verificheremo con attenzione cosa dirà il piano rispetto alle distanze dai luoghi sensibili, abitazioni, scuole materne, cimiteri e parrocchie. Probabile che dopo aver verificato le condizioni in noi del Comitato ma non solo, aumenterà la rabbia e la consapevolezza di essere stati presi in giro. E comunque non abbasseremo la guardia e continueremo la nostra battaglia contro l’installazione dell’antenna nell’area verde del quartiere di Sarzanello".