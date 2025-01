Nuove tubazioni per l’aquedotto. Un argine alla dispersione idrica

Grazie a un finanziamento ottenuto sui fondi europei del Pnrr, Acam sta procedendo alla sostituzione delle tubazioni degli acquedotti che servono il territorio provinciale, nel caso specifico, quello lericino. Sono tre i cantieri aperti in questi ultimi giorni: uno a Tellaro in via Fiascherino che interessa il tratto di strada tra il bivio per il cimitero e piazza Rainusso in cui i lavori si protrarranno per circa due mesi. Il tratto di strada che sarà chiuso al traffico veicolare a partire dal oggi sarà solo quello compreso tra l’ufficio postale e Piazza Rainusso. Sarà consentito il transito veicolare fino a quel punto e comunque solo a residenti e fornitori come previsto dalla ztl di Tellaro. Il cantiere sarà aperto dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì. In questo intervallo di tempo, i bus faranno capolinea in piazza Bertolucci.

Secondo cantiere in via Biaggini, all’altezza del Pertuso, dal Lido al bivio per il parcheggio della Vallata, un mese di lavori gestiti con impianto semaforico e transito alternato. Infine, in Via Gozzano, strada Provinciale 331, il cantiere interessa il tratto tra la rotatoria di Bagnara ed il semaforo di intersezione con viale della Vittoria dove il transito veicolare è consentito solo in direzione La Spezia mentre la carreggiata lato mare resterà chiusa fino al 24 marzo obbligando le auto a passare dal lungomare per risalire sulla provinciale dal parcheggio La Vallata. Per accedere al campetto da calcio, alla palestra di San Terenzo, alle case di via Milano ed alla scuola Mantegazza sarà quindi necessario fare il giro del senso unico scendendo sul lungomare e risalendo da Viale Garibaldi, altrimenti consentita solo ai residenti. Nel corso dei weekend verrà ripristinata la viabilità regolare. Per raggiungere Sarzana si consigliano itinerari alternativi.

"La necessità di curare la nostra rete idrica è evidente e sempre più urgente – commenta Marco Russo, assessore ai lavori pubblici –. Sul territorio provinciale è emersa una dispersione di acqua sopra il 50%, un fenomeno che va arginato considerata la preziosità del bene e le questioni igienico sanitarie che con porta con sé. I lavori cantierati da Acam sono necessari alla cura del nostro territorio e vanno svolti secondo le tempistiche e le modalità imposte dal Pnrr. Più in generale sottolineo che le opere pubbliche devono essere recepite dalla popolazione come una necessità a servizio della collettività e un miglioramento della qualità della propria vita".