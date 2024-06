La squadra del Parentucelli Arzelà conquista la medaglia d’oro

Medaglia d’oro alla European Football Week, manifestazione Special Olympics di calcio a 5 disputata al centro sportivo La Pianta della Spezia, per la rappresentanza dell’istituto Parentucelli Arzelà di Sarzana.

Un successo meritato quello della scuola sarzanese che ha gareggiato con numerosi altri istituti superiori della provincia vincendo tutte le tre partite giocate e aggiudicandosi così il gradino più alto del podio. Tanti complimenti per i ragazzi della rappresentativa prima classificata, a partire dagli atleti Special fino a quelli in campo come partner e fuori come volontari accompagnatori, soprattutto agli alunni delle classi 5S e 4F. Tutti hanno dimostrato grande maturità sportiva, correttezza e capacità inclusive.

Ecco l’elenco degli studenti partecipanti alla manifestazione. Leonardo Pellegrini 5S, Niccolò Ragonesi 5S, Christian Vivoli 5S, Michele Bernalda 5S, Zakaria Manaf 5S, Niccolò Parma 5S, Edoardo Piccioli 5S, Elia Catarozzolo 2H, Federico Guastini 4F, Iris Savi 4F, Francesco Pio Mosticchio 4F, Jacopo Giuliani 4F, Riccardo Zambelli 4F, Alessandro Di Paolo 4G, Adel Zeyad 4A afm, Lorenzo Padula 1M, Brando Pedrini 1A afm.