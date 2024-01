La sindaca in consiglio comunale: "Ridurre i debiti sarebbe facile. Basterebbe rimanere immobili"

"È facile ridurre l’indebitamento del Comune se si sceglie di restare immobili e di rinunciare a tutto. È facile se si sceglie di non crescere, di lasciare le strade piene di buchi come quelle che abbiamo ereditato e se si rinuncia persino a festeggiare il Natale in maniera degna. Se invece si sceglie di crescere come stiamo facendo è certamente più difficile, ma non impossibile e noi lo stiamo dimostrando". Così la sindaca Cristina Ponzanelli ha risposto alle critiche dell’opposizione durante l’ampia discussione che ha monopolizzato il consiglio comunale del 29 dicembre e che ha portato all’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 – già esposto dall’assessore al bilancio Carlo Rampi nella seduta del 14 dicembre – con il solo favore della maggioranza.

"Non ho trovato all’interno del bilancio, se non sommariamente, un riferimento alla ristrutturazione di quello che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città, la casa di riposo Sabbadini – ha incalzato Andrea Tonelli, consigliere di Sarzana Protagonista –. Ho visitato recentemente la struttura e mi aspettavo un cospicuo investimento almeno per la riqualificazione dei locali interrati. La camera mortuaria, oggetto di allagamenti, versa in stato di abbono e degrado. Le persone che purtroppo vengono a mancare nella casa di riposo non possono neppure venire trasferite all’obitorio dell’ospedale, che sarebbe certamente più idoneo, perché manca una concessione con Asl 5"."Quello che è stato fatto a Sarzana negli ultimi cinque anni è impressionante e l’ho visto in pochi posti – ha affermato Massimo Battaglia (Cristina Ponzanelli sindaco) –. Le opere in cantiere sono tantissime e adesso l’obiettivo è concluderle. Sarzana è attrattiva e a dimostrarlo è il fatto che alla base di Luni sono arrivati 50 nuovi ragazzi e hanno tutti deciso di abitare qui. Contemporaneamente 15 sottoufficiali sono andati in pensione e tutte queste famiglie provenienti da ogni angolo d’Italia hanno deciso di restare qui".

A prendere la parola anche il consigliere dem Franco Musetti, che ha aggiunto: "A sentirvi parlare sembra che Sarzana sia diventata famosa dal 2018, credo che questi discorsi stucchevoli abbiano stancato e che servirebbe un po’ più d’onesta. Avete intercettato grandi finanziamenti e ve ne diamo atto, ma quello che manca è un’idea, una visione generale su cui impostare la Sarzana del futuro, oltre che programmazione. Ci sono poi dei problemi tangibili sotto agli occhi di tutti, come quello dell’illuminazione pubblica con diverse strade al buio".

Elena Sacchelli