La rotatoria di Bottagna: "Buona notizia per tutti. Siamo sulla strada giusta per eliminare i pericoli"

Rotatoria di Bottagna, una delle infrastrutture più attese è ormai al via. "Una buona notizia per il territorio – commenta Nicola Carozza, dirigente Confartigianato –, dovrebbe garantire fluidità nel traffico e sicurezza dell’incrocio. Non possiamo negare che una rotatoria all’interno di una zona abitata, con un diametro totale ridotto, darà certamente qualche problema al traffico pesante ma questi erano gli spazi. D’altra parte da molti anni l’associazione si interroga sulla necessità di un migliore collegamento dal Golfo alla Bassa Val di Vara".

Una storia che inizia nel 2009 con un convegno che analizzava le motivazioni storiche della progettazione e costruzione di questa antica rete viaria, dovuta alla lungimiranza di Giovanni Battista Paita (1829-1901), nativo di Follo, sindaco della Spezia e deputato del Regno d’Italia, che intuì l’importanza dei collegamenti con il porto cittadino. "Successivamente, Confartigianato – prosegue Carozza – si è attivata perorando la necessità di un ammodernamento della rete viaria che potesse rispondere alla crescita del traffico, sia privato che commerciale, e dei trasporti che si sono intensificati in particolari fasce orarie, anche a causa dell’incremento della popolazione nella bassa e media Val di Vara".

Nel 2013, quando era assessore alle Infrastrutture Raffaella Paita e capo dipartimento Anas Liguria Valter Bertolan, ci fu un tavolo tecnico: la proposta di Confartigianato a Provincia, Regione e Anas fu quella di rendersi disponibili a un ripensamento anche sulle competenze della gestione della statale 330. "Una riflessione che metteva al centro Regione e Anas, società per azioni del Ministero dell’Economia, sottoposta al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ipotizzando il passaggio dalla Provincia ad Anas della strada del Buonviaggio. Grazie all’impegno dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone abbiamo visto l’effettivo trasferimento ad Anas che ha permesso una maggiore manutenzione e nuovi investimenti".

L’avvio dei lavori della rotonda, conclude Carozza, per cui tanto si è speso il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni, va in questa direzione. Il ringraziamento va anche alla Regione per aver rimodulato i lavori Anas su Bottagna e Ceparana, dando priorità alla rotatoria, dopo il confronto con i sindaci di Calice, Bolano, Follo e Vezzano. "In questi 80 giorni di cantiere avremo un po’ da penare, soprattutto per l’inibizione del traffico superiore alle 3,5 tonnellate, ma confidiamo sia possibile rimodulare presto il divieto".

C.G.