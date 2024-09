La gara 24h del Bol D’Or. Manfredi vola sulla Honda

Il Circuito del Paul Ricard in Francia è, da anni, il prestigioso palcoscenico della 24h del Bol D’Or, l’ultimo appuntamento stagionale del Mondiale Endurance. Lo spezzino Kevin Manfredi ha realizzato un sogno, quello di essere pilota ufficiale del marchio Honda, dimostrando di essere all’altezza del ruolo. Anche quest’anno, la gara si è svolta con la partecipazione di 45 team e ben 163 piloti, tra cui anche alcuni ex MotoGp, Superbike e altre categorie di rilievo. Kevin era il quarto pilota del Team Tsr Fcc Honda France, una delle squadre più rinomate del Campionato Il suo compito era quello di svolgere le prove e tentare di qualificarsi, restando a disposizione come riserva. Il team ha offerto a Kevin l’opportunità di partecipare alle qualifiche, con gomme usate e 20 minuti per sessione. Manfredi ha subito messo in luce le sue potenzialità sulla Honda numero 5.

Nella prima sessione di qualifiche, ha chiuso al 6º posto nella categoria Sbk e all’11º posto assoluto. Nella seconda sessione, dopo soli 10 giri, ha ottenuto il 2º tempo assoluto. Un lavoro straordinario, apprezzato anche dal capo squadra, il giapponese Fujii. "È stato un weekend di prova. Non avevo mai guidato una Sbk ufficiale né avevo mai provato le Bridgestone – dice Kevin – , ma sapevo di essere pronto e ho dato il massimo. Ringrazio il Team Tsr Fcc e Honda France per avermi permesso di essere pilota ufficiale per un weekend, ma il mio obiettivo è di esserlo per una stagione intera. Spero che questo test mi apra le porte per un’opportunità a tempo pieno in futuro. Per la gara, poi, Honda e Tsr mi hanno messo a disposizione del Team No Limits, una vecchia conoscenza, con cui ho esordito nel Mondiale Endurance nel 2017".

In gara, è sceso dalla Honda Sbk con Bridgestone per salire su una Honda Stock con Dunlop, e ha subito dimostrato il suo talento. Nei primi due stint di gara ha mantenuto posizioni di vertice, segnando, dopo pochi giri, il terzo miglior tempo cronometrato della sua categoria. Purtroppo, il weekend non è stato fortunato né per il Team Tsr Honda né per il Team No Limits, con entrambi i team costretti al ritiro a causa di problemi tecnici. Kevin Manfredi si preparerà ora per l’ultimo impegno stagionale sul circuito di Imola, prima della pausa invernale e della preparazione per la stagione 2025.

Marco Magi