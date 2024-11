Il momento difficile degli ospiti. Terzultimo posto nella classifica

Il Sud Tirol sta attraversando il momento più difficile da quando è approdato in cadetteria: terzultimo posto in classifica con soli 13 punti (quattro vittorie, un pareggio e ben otto sconfitte) e la peggiore difesa del campionato, insieme al Brescia, con 20 gol subiti. Un ruolino di marcia deludente che ha indotto i dirigenti del club altoatesino a cambiare la guida tecnica, il 4 novembre, con l’esonero di Federico Valente e l’arruolamento di Marco Zaffaroni. L’esordio sulla panchina del tecnico milanese non è stato positivo, quanto meno per il risultato, visto la sconfitta di misura, al ‘Druso’ contro il Sassuolo. Zaffaroni ha, però, intravisto segnali di risveglio: "La squadra ha messo in mostra il carattere che avevo richiesto". Lo stesso trainer, nella conferenza stampa pre-gara, ha evidenziato l’impegno massimale che i suoi giocatori stanno mettendo in allenamento: "I ragazzi hanno capito la situazione e hanno lavorato con grande determinazione, siamo pertanto pronti ad affrontare lo Spezia. Il nostro obiettivo è quello di costruire un percorso di crescita, senza farci condizionare dalle difficoltà della classifica. In questa fase ciò che conta è l’atteggiamento mentale, ovvero la voglia di non mollare mai, dando in ogni gara il massimo". Zaffaroni si è anche soffermato sullo Spezia: "È una squadra che sta facendo molto bene ed è imbattuta, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi". Due i giocatori indisponibili: il centrocampista Tait e il difensore Cascone.

Fabio Bernardini