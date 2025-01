Il film candidato ai David. Applausi allo scenografo

Applausi al cinema Il Nuovo per il film "Il Monaco che vinse l’Apocalisse", proiezione anticipata dalla conoscenza in sala dello scenografo Davide De Stefano, vezzanese. Ha presentato il suo ultimo lavoro, con le istituzioni del suo territorio, c’erano il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni, il parroco di Vezzano Don Federico Ratti, don Luca Palei, direttore della Caritas di Spezia riuniti per applaudire un concittadino in carriera. Il film, regia di Jordan River, sarà in concorso al David di Donatello 2025, dopo aver collezionato già numerosi premi.

Presente, oltre allo scenografo De Stefano, il fratello, l’arredatore Massimo De Stefano, entrambi professionisti che hanno lavorato alla pellicola. "Film potente e fortemente evocativo, in cui la narrazione si sviluppa soprattutto attraverso le immagini, la fotografia, gli scenari epici e scenografici. Una produzione che è riuscita nell’impresa titanica di realizzare un film di grande impatto emotivo – spiega la giornalista Daniela Tresconi che ha introdotto la proiezione al pubblico – con mezzi limitati, sfruttando luoghi inesplorati della nostra Italia, in particolare del Lazio e della Calabria, diventati location perfetta per le vicende narrate da Gioacchino. Luoghi naturalisti unici nel sud italiano, location mozzafiato, percorsi magici e pieni d’incanto".

C.G.