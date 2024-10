Giovane trovato morto nel cantiere, sentiti diversi giovani conoscenti della vittima

Sarzana, 22 ottobre 2024 – Un appuntamento in città prima della tragedia. La squadra mobile della Questura spezzina dopo aver ascoltato il fratello del ragazzo di soli 17 anni sta mettendo in fila preziosi indizi della notte del 24 settembre, ultima data impressa nel cellulare del giovane trovato senza vita in un casottino del cantiere di via del Murello.

Per questo sono stati sentiti diversi giovani conoscenti per arrivare alla persona che lo ha incontrato per l’ultima volta magari per cedergli qualche sostanza. In quella notte il telefonino del minorenne è stato utilizzato due volte per chiamare il fratello e poi il numero di emergenza 112. Il corpo senza vita è stato trovato nella notte tra il 7 e 8 ottobre dal fratello maggiore che risiede in città e non aveva più notizie da settimane.

E’ stato lui a riconoscere la scarpa che spuntava dalla porta del casottino in una zona non proprio usata per il passeggio ma evidentemente conosciuta e utilizzata in un certo ambiente. Sentito dagli inquirenti l’uomo ha confermato che il fratello avrebbe dovuto incontrarsi con qualcuno la sera del 24 settembre ma di non averlo più sentito da allora.

Ultimo segnale proprio quello squillo, trovato la mattina successiva, al quale non ha risposto non avendo sentito la chiamata. Sapeva che stava per essere trasferito dalla comunità di Spezia in un’altra struttura quindi non si è preoccupato più di tanto, almeno per qualche giorno.

L’autopsia eseguita dall’anatomopatologo Susanna Gamba ha indicato il tempo del decesso, tenendo conto dello stato di decomposizione del corpo brutalmente aggredito dai roditori, a almeno due settimane. Escludendo comunque qualsiasi episodio di violenza. Sono stati disposti gli esami tossicologici per i quali però saranno necessari alcuni mesi.