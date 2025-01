Santo Stefano Magra: denunciati due quattordicenni che hanno svaligiato la farmacia

Santo Stefano Magra, 12 ottobre 2021 – I due autori del furto della farmacia di Santo Stefano Magra, sono due ragazzini poco più quattordicenni.

Lo scorso 6 ottobre, durante la notte, i ladri, dopo aver sfondato la porta di ingresso principale, si sono introdotti e poi si sono impossessati del denaro contante custodito in cassa, circa 3.000 euro. La mattina dopo la titolare, dopo l’amara scoperta fatta al momento dell’apertura, aveva chiamato il 112 ed una pattuglia era intervenuta sul posto per i primi accertamenti.

Avviata l’indagine, i carabinieri della locale stazione, grazie ad alcune testimonianze e all’attenta visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, in pochissimi giorni sono giunti all’identificazione degli autori del furto: due ragazzi minorenni, di origine marocchina, che tuttavia, nonostante la giovane età, annoverano già parecchi precedenti per reati contro il patrimonio.

I carabinieri sono successivamente riusciti a rintracciarli e li hanno denunciati alla procura della Repubblica al Tribunale per i minorenni di Genova per furto aggravato in concorso. Le indagini proseguono per accertare se i due minori possano essersi resi responsabili di altri furti in zona.